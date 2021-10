[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서(서장 이정자)는 7일 어린이들이 안심하고 이용할 수 있는 소방환경 조성을 위해 남구 방림동 미화어린이집과 업무협약을 체결했다.

협약 체결식은 남부소방서 이정자 서장을 비롯해 김영 원장 등이 참석한 가운데 일과 가정이 양립할 수 있는 근무환경 개선과 어린이집 아이들의 안전의식 증진을 위해 상호 협력함을 목적으로 추진됐다.

두 기관은 이번 협약을 통해 ▲ 소방훈련 및 행사 ▲ 심폐소생술 등 소방안전교육 ▲ 소방공무원 자녀 우선 입소 ▲ 기타 지역 발전을 위한 각종 업무 등을 적극 지원하기로 했다.

이정자 남부소방서장은 “이번 미화어린이집과의 업무협약이 시민들에게 질 좋은 소방서비스 제공으로 이어질 수 있는 밑거름이 되길 바라며 미화어린이집의 소방안전문화 정착과 남구 지역사회 발전에도 앞장서겠다”라고 말했다.

