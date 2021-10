속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 검찰이 장제원 국민의힘 국회의원의 아들 래퍼 장용준씨(활동명 노엘)에 대해 도로교통법상 음주측정거부 등 혐의로 7일 구속영장을 청구했다.

장씨는 지난 18일 오후 10시 30분쯤 서울 서초구 반포동에서 집행유예 기간 중 무면허로 벤츠 차량을 몰다 다른 차와 접촉사고를 낸 뒤 경찰의 음주측정 요구를 거부하며 경찰관을 폭행한 혐의를 받고 있다.

앞서 서울 서초경찰서는 지난 1일 도로교통법상 음주측정거부 및 무면허운전, 공무집행방해 등 혐의로 서울중앙지검에 장씨에 대한 구속영장을 신청했다.

장씨에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)은 12일 오전 10시 30분 서울중앙지법에서 문성관 영장전담부장판사 심리로 열릴 예정이다.

