[포토] '인간 명품' 제니

[아시아경제 온라인이슈팀] 블랙핑크 제니가 매력을 발산했다.

6일 제니는 자신의 인스타그램에 "Chanel kind of day"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진에는 자신이 글로벌 앰배서더로 활동 중인 C사의 의류와 액세서리, 가방 등을 착용하고 미모를 뽐낸 제니의 모습이 담겼다.

