[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자는 피자 주문 시 엣지를 업그레이드를 하면 사이드디시와 콜라를 무료로 제공하는 프로모션을 진행한다고 7일 밝혔다.

도미노피자는 다음 달 11일까지 피자 라지(L) 사이즈 방문 포장 주문 시 ‘트리플 치즈 버스트 엣지’나 ‘더블 치즈엣지’로 업그레이드하면 사이드디시 1종과 콜라 500ml를 무료로 제공한다.

이번 엣지 업그레이드 프로모션은 오리지널, 나폴리 도우 피자에 적용이 가능하고, 1회 최대 4판까지 가능하다. 제휴 및 여타 할인은 중복 불가하며 일부 매장은 제외된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr