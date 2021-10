정읍시, 25일까지 ‘단풍미인쇼핑몰’ 입점 업체 모집

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시 농업기술센터가 농·특산물 거점 브랜드로 자리매김한 정읍 단풍미인쇼핑몰에 새롭게 입점할 업체를 모집한다.

7일 시에 따르면 ‘단풍미인쇼핑몰’은 농업기술센터가 직영하는 온라인 농특산물 쇼핑몰이다.

신청자격은 시에 주소를 두고 정읍에서 생산·가공된 상품에 대한 합법적 통신판매 자격을 갖춘 개인 또는 단체는 누구나 신청 가능하다.

신청기간은 오는 25일까지 입점 신청서 등 필요서류를 가지고 읍·면사무소, 동주민센터, 농업기술센터 기술지원과로 방문 접수하면 된다.

농업기술센터 관계자는 “코로나19로 온라인 소비가 일상화된 것을 감안, 지역 내 희망업체를 추가 입점시킴으로써 농특산물 온라인 판로 확대와 다양한 상품구성을 통해 매출 증대에 기여할 것이다”고 말했다.

한편 단풍미인쇼핑몰은 100억원의 매출을 올리며 지자체 운영 쇼핑몰 선두주자로 자리매김하고 있다.

그간 117개 입점 업체 총 900여 개의 판매상품을 구성하고 활발한 온·오프라인 홍보 마케팅 활동을 통해 농특산물 쇼핑 1번지로 명성을 지키고 있다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr