경남 함양군, 베트남 바이어 36명 참가 … 온라인 수출상담회 개최

사과·산양삼가공품·다류 등 43여품목 260만불의 상담 실적 거둬



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군는 지난 6일 2021함양산삼항노화엑스포 행사장 내 비즈니스 상담장에서 함양 농식품수출업체 15개사와 베트남 바이어 36명이 참가해 온라인 수출상담회를 통해 260만불 규모의 실적을 거뒀다.

군은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹과 미중 무역갈등으로 인해 글로벌 수출시장이 혼란한 가운데 베트남 시장의 본격적인 진출을 모색해 새로운 수출 활력을 불어넣고자 온라인 수출상담회를 추진했다.

이번 온라인 수출상담회를 성사시키기 위해 군은 그동안 베트남 시장개척단을 운영하면서 교류한 바이어와 경상남도 호치민 사무소에서 한국과 함양군 제품에 관심이 많은 바이어를 추천 받는 등 수출상담회에 성과를 내기 위해 많은 노력을 기울였다.

상담제품은 지리산 지역에서 생산되는 깨끗한 함양 농산물을 주원료로 생산되는 사과, 버섯, 산양삼 가공품, 차류, 장류, 떡볶이 등 43여개 품목이었으며, 총 68번의 온라인 상담이 이뤄졌다.

군 수출진흥협회장은 “그 동안 지역 농식품업체는 해외 바이어와의 만남과 상담 기회를 갖지 못해 해외시장 개척에 많은 어려움을 겪어 왔다”며 “이번 베트남 온라인 수출상담회가 업체에 많은 도움을 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

이날 수출상담회에서 서춘수 함양군수는 “코로나19 확산세가 좀처럼 꺾이지 않는 가운데 지역의 농식품 수출업체들이 많은 어려움을 겪고 있어 이번 수출상담회 행사를 마련했다”며 “수출상담회를 통해 지역 업체들이 해외 판로를 확대하고 앞으로 급변하는 수출 시장에 능동적으로 대처할 수 있는 좋은 기회가 됐으면한다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr