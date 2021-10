[아시아경제 이춘희 기자] 동아제약은 다음달 1일부터 약국에서 판매되는 박카스 D의 공급가격을 인상한다고 7일 밝혔다.

이번 인상 폭은 공급가격 기준 12.2%로 2015년 4월1일 이후 6년7개월만의 가격 인상이다.

동아제약 관계자는 "그동안 약국과 고객의 부담을 감안해 공급가격 인상을 최대한 억제해 왔지만 인건비와 물류비 등 제반경비의 지속된 상승으로 인해 부득이하게 인상을 결정했다"며 “앞으로도 지속적인 제품의 품질개선과 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

