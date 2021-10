카카오모빌리티, 전국대리운전노조와 단체교섭 나선다(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 카카오모빌리티가 전국대리운전노동조합을 노조로 인정하고 단체교섭에 나선다.

카카오모빌리티와 전국대리운전노조는 7일 오전 국회에서 장철민 더불어민주당 의원 중재 하에 카카오모빌리티와 '성실교섭 선언식'을 가졌다.

카카오모빌리티는 그동안 노조 측의 단체교섭 요구를 거부해왔다. 카카오모빌리티를 비롯한 카카오 공동체는 최근 문어발식 확장과 시장 독점에 대해 비판을 받고 있다. 이번 국회 국정감사에서도 카카오 계열사들이 타깃이 된 상황이다. 이 같은 여론을 의식한 카카오모빌리티는 최근 카카오택시 가맹점협의회와 업무협약(MOU)을 맺는 등 적극적인 움직임을 보이고 있다.

이날 공개된 협약문에 따르면 카카오모빌리티는 전국대리운전노조를 노동조합법상 노조로 인정하고 단체교섭에 성실하게 임하기로 했다.

또 카카오모빌리티는 행정소송을 빠른 시일 안에 취하하겠다는 문구도 담겼다. 앞서 카카오모빌리티는 대리기사들의 노조법상 근로자 지위를 인정한 중앙노동위원회의 처분이 부당하다며 서울행정법원에 행정 결정 취소 소송을 제기했다.

이 외에도 카카오모빌리티와 노조는 대리기사 대상 유료 서비스인 '프로서비스 제도'와 관련해서도 폐지 등 개선 방안을 모색한다는 계획이다.

장 의원은 "최근 카카오모빌리티와 전국대리운전노조간 교섭문제 갈등이 장기간 계속되고 있는 만큼 상생을 위한 교섭 이행의 틀을 마련하는 것이 중요하기 때문에 이번 선언식을 중재하게 됐다"며 "카카오와 같은 플랫폼 선도기업이 혁신적인 사회적 대화 모델을 구축하고, 지속가능한 상생성장 방안이 도출될 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

카카오모빌리티 측은 "대리운전 기사도 중요한 파트너이기에 함께 성장하기 위한 쇄신과 상생을 이루고자 한다"며 "대리운전 기사의 처우개선을 위한 고민을 함께 해나갈 것"이라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr