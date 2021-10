'2021 경기창업허브 글로벌 데이·투자 컨퍼런스' 14일 온라인 개최

우수 스타트업 15개 사 참여 IR 발표 진행

[아시아경제 라영철 기자] '2021 경기창업허브 글로벌 데이·투자 컨퍼런스'가 오는 14일 온라인으로 개최한다.

7일 도에 따르면, 컨퍼런스는 올해 우수 스타트업으로 선발된 총 15개 사가 참여해 IR 발표 방식으로 진행한다.

1부 '투자 컨퍼런스'에서는 '경기스타트업플랫폼 투자연계 지원 프로그램'에 참여했던 의료기기 제조 1곳, 플랫폼 서비스 3곳, 산업용 검사장비 1곳 등 총 5개 스타트업이 참여한다. 이중 2개 우수 기업에는 총 1500만 원의 사업화 지원금을 준다.

2부 '글로벌 데이'에서는 '글로벌 액셀러레이팅 프로그램'에 참여했던 의료기기 및 장비 제조 6곳, SW 플랫폼 서비스 2곳, 영상장비 서비스 2곳 등 총 10개 사가 IR 발표를 한다. 우수 IR 발표 3개 사에는 총 3000만 원의 사업화 지원금을 준다.

또한 국내외 투자전문가를 비롯한 업계 관계자들이 참여해 스타트업들의 성과 분석과 1:1 네트워킹 시간을 통해 투자 가능성을 타진할 예정이다.

투자전문가와 일반 참가자는 비대면 플랫폼 줌(Zoom)을 통해 참가할 수 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr