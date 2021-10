조달청, ‘177억원 규모’ 혁신제품 시범구매

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 혁신제품을 구매할 정부 및 공공기관을 선정해 177억원 상당의 63개 혁신제품을 시범구매 한다고 7일 밝혔다.

시범구매 사업 수요매칭 결과는 혁신장터를 통해 공개된다. 이 사업은 조달청이 첫 구매자가 돼 혁신제품을 직접 구매하고 정부와 공공기관 등이 해당 제품을 사용토록 제공함으로써 공공의 혁신제품 구매를 촉진하는 데 목적을 둔다.

조달청은 2차 혁신제품 시범구매 사업에서 시범구매 이력이 없는 270개 혁신제품 중 107개를 선별, 정부와 공공기관을 대상으로 수요조사를 거친 후 최종 63개 제품을 정했다.

신규 선정된 제품은 최대 5개 이내 기관이 3억원 이내로 시범 구매해 137개 기관이 시범사용 할 수 있도록 물량이 배정된다.

조달청은 63개 제품에 대한 구매계약을 이달 중 마무리하고 2~3개월의 시범사용을 거쳐 상용화를 지원할 계획이다.

올해 진행되는 혁신제품 시범구매 사업규모는 총 445억원이며 현재까지 집행이 확정된 예산은 442억원으로 총액 대비 99%에 해당한다.

조달청은 앞으로 시범구매 이력이 없는 제품을 중심으로 수요조사를 진행해 혁신제품 시범구매를 통한 초기 판로개척을 계속 지원할 계획이다.

조달청 문경례 혁신조달기획관은 “혁신제품 시범구매 사업은 공공서비스 개선과 혁신제품의 판로개척을 지원하는 중요한 수단”이라며 “조달청은 투명하고 공정한 운영으로 수요기관과 혁신제품 지정기업 모두가 상생할 수 있는 기반을 조성하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr