파라다이스호텔·리조트, '캘리포니아 호두' 신메뉴 출시

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스의 대표 호텔과 리조트는 오는 31일까지 미국 캘리포니아 호두 협회와 손잡고 가을철 건강과 맛을 챙길 수 있는 협업 메뉴를 선보인다고 7일 밝혔다.

호두는 비타민E, 세레늄, 단백질 등이 풍부해 면역력을 높여주고 나쁜 콜레스테롤 수치를 낮춰주는 대표적인 견과류로 꼽힌다. 파라다이스는 "최고 품질의 캘리포니아 호두를 활용해 디저트는 물론, 베이커리, 샐러드, 음료까지 다양한 취향을 만족시키는 신메뉴를 개발했다"고 말했다.

파라다이스시티는 뷔페 레스토랑 '온더플레이트'와 '라운지 파라다이스', '가든카페'에서 호두 고유의 풍미와 식감을 극대화한 다양한 디저트를 판매한다. 크림 치즈 케이크에 호두 분태와 호두 캔디를 더한 '호두 크림 치즈 케이크', 호두의 진한 맛과 바삭한 식감이 특징인 '호두 타르트', 머랭 쿠키 사이에 호두 크림을 넣고 호두 분태를 얹은 호주식 디저트 '호두 파블로바' 등 베이커리와 쿠키 7종을 맛볼 수 있다. '가든 카페'에서는 '호두 라떼', '호두 스무디' 등 호두 음료도 만날 수 있다.

파라다이스호텔 부산에서도 호두 디저트와 메뉴를 준비했다. '온 더 플레이트'와 '부티크 베이커리'에서는 진한 치즈로 풍미를 끌어올린 '호두 치즈 케이크'와 '엥가 디너 파이', '호두 호밀빵'을 비롯해 '호두 페스토소스 뇨끼 샐러드', '방울 양배추 호두 샐러드' 등 샐러드까지 총 12종의 메뉴를 선보인다.

