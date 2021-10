KB국민카드 "KB페이 앱 안켜도 교통카드 결제됩니다"

모바일 교통서비스 기능 개선

학원비 원격 결제 서비스도 선 보여

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 종합 금융 플랫폼 'KB페이'의 생활 편의 서비스를 강화했다고 7일 밝혔다. '모바일 교통 서비스'를 개선하고 원격으로 학원비 결제가 가능한 '리모트 결제 서비스'를 추가했다.

KB페이 모바일 교통서비스는 ▲KB페이 미실행 ▲스마트폰 화면이 꺼진 상태 ▲데이터 통신 단절된 상황에서도 스마트폰 뒷면을 버스, 지하철 등 대중교통 단말기에 대면 후불 결제 방식으로 대중교통 이용이 가능하도록 서비스가 개선됐다. 이 서비스는 안드로이드 5.0 버전 이상의 운영 체제를 사용하는 스마트폰 보유 고객이면 이용 가능하며, KB페이 애플리케이션(앱) 접속 후 더보기→ 결제수단 관리→모바일교통서비스 메뉴에서 약관동의, 결제카드 선택, 본인인증의 과정을 거치면 된다.

이달 말까지 행사 응모 후 이 서비스를 통해 대중교통을 이용한 고객에게는 매 5회 이용시 마다 서울시 대중교통(버스, 지하철) 기본 요금 1회 무료에 해당하는 1250점의 KB국민카드 포인트가 행사기간 중 최대 5000점까지 적립된다.

아울러 KB페이 앱을 통해 이용 가능한 멤버십 서비스도 기존 CU와 GS25 두 개 브랜드에 ▲현대백화점 ▲현대오일뱅크 ▲LG전자 ▲아시아나항공 등 20여 개 브랜드가 추가됐다.

이번에 새로 선보인 리모트 결제 서비스는 가맹점 방문 없이 알림톡 또는 푸시 메시지의 결제 내역 확인 후 KB페이로 결제하는 원격 결제 지원 서비스다. 현재 약 2만 여 개 학원 업종 가맹점에서 학원비 결제 시 이용 가능하며 이용가능한 가맹점은 확대될 예정이다. 서비스 이용을 희망하는 고객은 ▲서비스 이용이 가능한 제휴사 결제창에서 KB페이 앱 호출 후 결제 ▲사전에 정기 결제 등록 후 매월 KB페이로 자동 결제 ▲푸시 알림 사전 동의 후 KB페이로 푸시 알림을 받아 바로 결제하는 방식 중 선택할 수 있다.

KB국민카드 관계자는 "디지털 혁신에 기반한 플랫폼 경쟁력 제고와 함께 다양한 금융·비금융 파트너들과의 협업 확대를 통해 KB페이가 차별화된 고객 중심의 종합 금융 플랫폼으로 한 단계 도약할 수 있도록 계속해서 노력할 것"이라고 말했다.

한편 KB국민카드는 이달 31일까지 KB페이 이용 고객을 대상으로 KB페이로 결제 시 마다 최대 2만점 포인트 적립 혜택을 실시간으로 제공하는 이벤트를 진행한다. 행사 기간 중 온·오프라인 가맹점에서 KB페이로 결제 후 KB페이 앱의 알림함 확인 시 20점에서 최대 2만 점까지 포인트가 랜덤 방식으로 제공된다. 포인트 적립은 행사기간 중 최대 30회까지 가능하다.

또 행사기간 중 KB페이로 오프라인 가맹점에서 3회 이상 결제한 고객에게는 추첨을 통해 ▲포인트 1000만 점(1명) ▲포인트 100만 점(10명) ▲포인트 1만 점(100명) ▲포인트 1000 점(1000명) 등 총 1111명에게 포인트 적립 혜택이 제공된다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr