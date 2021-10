기시다 첫 국회연설서 北 납치 해결 천명할 듯

[아시아경제 조현의 기자] 기시다 후미오 일본 총리가 북한에 의한 일본인 납치 문제의 해결을 국정 과제 중 하나로 천명할 것으로 보인다.

7일 교도통신에 따르면 기사다 총리는 오는 8일 국회에서 예정된 첫 소신 표명 연설에서 북한에 의한 일본인 납치 문제를 해결하는 것이 중요하다는 입장을 밝힌다. 연설 원고의 원안에는 기시다 내각이 납치 문제의 해결을 위해 노력할 것이라는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

기시다 정권은 아베 신조·스가 요시히데 정권과 마찬가지로 미일 동맹을 외교의 핵심축으로 규정하고 미국의 중국 견제에 보조를 맞출 것으로 보인다.

기시다 총리는 이에 따라 연설에서 미일 동맹을 기축으로 삼아 '자유롭고 열린 인도·태평양' 구상을 강력하게 추진할 것이라는 견해를 밝히며 중국이 책임 있는행동을 하라고 강하게 촉구할 전망이다.

그는 아울러 외교·안보 정책의 틀인 국가안전보장전략(NSS)을 개정한다는 방침을 함께 표명할 것이라고 산케이신문이 관계자를 인용해 7일 전했다.

최근 북한의 미사일 발사가 반복된 가운데 기시다 총리는 적 기지 공격 능력 보유를 '유력한 선택지'로 지목한 만큼 이를 국가안전보장전략에 반영할지 눈길이 쏠린다.

또 10년 정도의 기간을 염두에 두고 작성하는 안보 정책의 기본 지침인 '방위계획의 대강'과 이를 토대로 만드는 5년 단위의 정책인 '중기방위력 정비계획'을 수정할 의향도 함께 밝힐 것으로 알려졌다.

2차 대전 말기 원폭이 투하된 히로시마시를 지역구로 둔 기시다 총리는 핵 없는 세계의 실현을 위해 노력한다는 방침도 표명한다.

소신 표명 연설에는 주요 정책 과제와 국정 운영 방침이 두루 거론되며 기시다 총리가 한일 관계에 관해 어떤 견해를 밝힐지도 주목된다.

