美 대기업 70%, 코로나 끝나도 부분 재택근무

[아시아경제 조현의 기자] 미국의 대기업 10곳 중 7곳은 코로나19 이후에도 재택근무와 사무실 출근을 병행하는 하이브리드 근무 체제를 시행할 예정이다.

6일(현지시간) 글로벌 투자은행 모건스탠리가 미국의 주요 상장기업 61곳의 사무실 복귀 계획을 분석한 결과 69%가 재택근무 체제를 부분 병행할 계획인 것으로 나타났다.

원격 재택근무를 선호하는 기업은 11%, 사무실 출근을 선호하는 기업은 10%에 불과했다. 나머지 10%는 직원들의 재량에 맡길 계획이다.

미 경제매체 마켓워치는 "팬데믹 이후에도 대기업 직원 전원이 주 5일 사무실 출근하는 예전의 모습으로 돌아가진 않을 것"이라고 내다봤다.

현재 미 대기업 3곳 중 1곳이 직원 일부를 사무실로 다시 출근시키기 시작했다. 이들은 당초 지난달부터 사무실 출근을 재개하려고 했지만 델타 변이의 확산 등에 연말 혹은 내년 초로 복귀 시점을 미루고 대상 인원을 줄였다.

