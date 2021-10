KCC, 건물 외벽 한 번에 칠하는 '숲으로 네오실 원코트' 출시

높은 은폐력으로 1회 도장만으로 고품질 마감 가능, 도장 기간 및 시공비 절감 효과

[아시아경제 김종화 기자] KCC가 건축물 외부 벽체에 1회 도장만으로 페인트 시공을 끝낼 수 있는 친환경 수성 페인트 '숲으로 네오실 원코트'를 출시했다.

이번에 출시한 숲으로 네오실 원코트는 실리콘 변성 아크릴 에멀젼 수지를 주성분으로 한 수성 페인트다. 콘크리트, 시멘트 몰탈 등에 칠하는 외부용 페인트이며, 주로 건물 외벽 도장 공사에 쓰인다. 이 제품은 칠했을 때 벽면 바탕색이 비치지 않도록 하는 은폐력이 매우 우수해 1회 도장만으로도 고품질의 작업이 가능하다. 일반적으로 2회 이상 도장해야 하는 기존 페인트 제품에 비해 도장 기간과 시공비를 절감하는 효과가 있다.

특히 올해 초부터 아파트 외벽 도장 공사 시 스프레이 분사 방식 대신 붓이나 롤러로 페인트 칠을 하도록 관련 법이 개정되면서 아파트 신축 및 재도장 시장에서 각광 받을 것으로 기대된다. 롤러 방식은 기존 분사 방식보다 더 많은 시간이 소요돼 공사 비용 증가로 이어질 수 있지만, 도장 효율이 좋은 페인트를 사용함으로써 비용 부담을 줄일 수 있기 때문이다.

숲으로 네오실 원코트는 높은 은폐력에 더해 내후성도 챙겼다. 실리콘 성분으로 인해 우수한 내후성을 갖췄으며, KS규격인 KSM6010-1종-2급을 만족한다. 내후성이란 옥외에서 햇빛, 비바람, 이슬, 서리, 건습 등 자연의 작용에 저항해서 색상 및 광택 등이 변하지 않고 견디는 성질을 말한다.

또 숲으로 네오실 원코트는 환경부 공인 환경마크(환경표지인증)를 획득했다. 6가크롬 화합물, 납, 카드뮴, 수은 등 4대 유해 중금속 성분을 전혀 사용하지 않았고, 저휘발성유기화합물(Low-VOC) 설계로 냄새가 적다. 제품 용량은 기본 16ℓ이며, 3ℓ의 소규격으로도 판매한다.

KCC 관계자는 "숲으로 네오실 원코트는 도장 환경 변화에 대응해 우수한 은폐력으로 한 번만 칠해도 고품질의 마감이 가능한 친환경 페인트 제품"이라면서 "앞으로도 소비자의 다양한 요구를 반영한 제품을 개발해 나가겠다"고 전했다.

