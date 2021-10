LGD OLED TV 패널, 英·獨서 게이밍 성능 인증 획득

[아시아경제 우수연 기자]LG디스플레이는 OLED TV 패널이 영국 시험인증기관 인터텍과 독일 인증기관 TUV 라인란드로부터 게이밍 성능 인증을 획득했다고 7일 밝혔다.

영국과 독일에서 동시에 게이밍 인증을 획득한 것은 업계 최초다. 인증 대상은 48인치부터 88인치까지 현재 생산 중인 모든 OLED TV 패널이다.

게이밍 TV는 빠른 화면 전환에서도 끊김 없이 부드럽고 선명한 이미지를 구현해야 하므로 그래픽 카드의 신호를 화면에 보여주는데까지 걸리는 시간인 응답속도가 매우 중요하다. 또한 응답속도가 빨라야 게임 조작 신호가 실제 화면에 반응하는 지연시간인 '인풋렉'도 감소한다.

인터텍의 테스트 결과 OLED TV 패널은 GTG(밝은 회색에서 어두운 회색으로 전환되는 시간) 기준 응답속도 0.1ms 이하로 현존 TV 중 가장 빠른 수준으로 측정됐다. 또 LCD에서 흔히 보이는 역잔상(물체가 빠르게 이동할 때 움직임의 잔상이 남는 현상)도 나타나지 않아 '게이밍 성능 우수' 인증을 받았다.

TUV 라인란드는 ▲주사율, GTG 응답속도, 모션블러 등 화면 구동 능력 ▲색재현율 등 컬러 표현 능력을 종합적으로 측정하여 OLED TV 패널에 대해 게이밍 성능 인증 중 가장 높은 등급인 '하이 게이밍 퍼포먼스 골드'를 부여했다.

화소 하나하나가 스스로 빛을 내는 OLED TV는 선명하고 입체감 있는 화질, 빠른 응답속도, 초당 120장의 화면 재생률, 떨림이나 끊김 없이 매끄러운 화면을 제공하는 넓은 가변주파수 영역 등 압도적인 성능을 구현해 콘솔 게임이나 고사양 PC 게임을 즐기기에 적합하다는 평가다.

뿐만 아니라 눈의 피로를 유발하는 유해 블루라이트의 방출량을 업계 최저 수준으로 낮춰 장시간 게임에도 눈이 편안한 것이 장점이다. OLED TV 패널은 미국의 눈 안전 특화 인증기관 아이세이프로부터 눈에 안전하다는 인증을 받기도 했다.

오창호 LG디스플레이 TV사업부장(부사장)은 "OLED만의 차원이 다른 화질과 성능으로 전세계 게이머들에게 차별화된 게이밍 환경을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

