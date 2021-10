현대카드 스토리지, '토일렛페이퍼' 전시 개최

오는 8일부터 내년 2월 6일까지 진행

다이브앱 등 사전예약 통해 관람가능

[아시아경제 기하영 기자]현대카드는 서울 이태원에서 운영 중인 전시공간 '스토리지'에서 이태리의 크리에이티브 스튜디오인 '토일렛페이퍼' '토일렛페이퍼: 더 스튜디오' 전시를 개최한다고 7일 밝혔다.

토일렛페이퍼는 2010년 세계적 아티스트이자 이슈 메이커인 마우리치오 카텔란과 나이키, BMW, 하이네켄 등의 사진 프로젝트를 진행한 사진작가 피에르파올로 페라리가 함께 만든 크리에이티브 스튜디오다.

특히 이들은 '쉽게 쓰고 버리는 화장지처럼 누구나 심각하게 생각할 필요 없이 편하게 볼 수 있는 매거진'을 콘셉트로, 글이나 광고 없이 100% 이미지만으로 구성한 매거진 토일렛페이퍼를 발행해 전 세계적인 센세이션을 불러일으켰다.

이번 전시는 토일렛페이퍼가 선사하는 영감의 원천이라 할 수 있는 이태리 밀라노의 본사 스튜디오를 최초로 재현하고, 삶과 예술의 경계를 넘나드는 토일렛페이퍼의 다양한 작품들을 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

지하 2층의 전시 공간은 거침 없는 상상력과 독특한 미학으로 유명한 토일렛페이퍼의 본사 스튜디오로 변신한다. 본사 스튜디오는 밀라노 디자인 위크를 제외하고는 한번도 공개된 적이 없어 관심을 모은다. 지하 3층 전시공간에서는 일상 속에서 토일렛페이퍼 특유의 예술적 감성을 느낄 수 있는 가구와 홈데코 제품, 테이블 웨어 등 100여 점의 아이템을 선보인다.

현대카드는 이번 전시 기간 중 작품 공간을 스토리지 내부뿐만 아니라 외부인 '현대카드 바이닐 앤 플라스틱'의 전면 파사드로까지 확장하는 새로운 시도도 펼칠 예정이다.

이 전시는 오는 8일부터 내년 2월 6일까지 진행되며, 코로나19 감염 예방을 위해 현대카드 다이브 애플리케이션(앱)과 티켓 예매 사이트의 사전 예약을 통해 전시를 관람할 수 있다. 전시 관람료는 일반인이 5000원, 중고생이 4000원이며, 현대카드 결제 시 20% 할인 혜택이 주어진다. (만 12세 이상 관람 가능)

