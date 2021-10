현대차, 어린이 통학차량 '스타리아 킨더' 출시

보조금 혜택 합산시 2000만원대 구매 가능

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 어린이 전용 통학차량 스타리아 킨더(Kinder)를 출시했다고 7일 밝혔다. 스타리아 킨더는 아이들이 안전하게 학교·학원을 오갈 수 있도록 최고 수준의 안전사양을 적용한 모델로 스타리아 LPi 3.5 투어러 모던 기반의 11인승과 15인승 두 가지 트림으로 출시된다.

스타리아 킨더는 주 탑승객인 어린이를 고려해 11인승은 어린이 신체 조건에 맞게 안전벨트를 체결할 수 있도록 '안전벨트 높이 조절 장치'를 기본적용했고, 15인승은 전 좌석을 어린이 전용 시트로 개조해 3점식 높이 조절가능 안전벨트와 안전벨트 착용 확인시스템(시트 착석 확인 기능 포함)을 기본 탑재했다.

또 지능형 안전기술인 전방 충돌방지 보조, 차로 이탈방지 보조, 차로 유지 보조, 후측방 충돌방지 보조, 후방 교차 충돌방지 보조 등을 비롯해 후방 보행자 안전 법규를 위한 8인치 디스플레이 오디오와 후방 모니터도 기본 적용했다.

특히 어린이 승·하차 여부를 주변 차량에게 알릴 수 있도록 경광등을 장착, 승차부터 하차까지 어린이들의 안전을 고려했다.

현대차는 또 미세먼지 저감을 위한 정부의 노후 경유차 전환사업을 지원하고자 어린이 통학차량을 공해가 적은 LPG 모델로 우선 출시했다. 현재 LPG 어린이 통학차량을 신차로 구매할 경우 환경부에서 주관하는 '어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 사업'을 통한 신차 구입 보조금으로 대당 700만원을 받을 수 있다. 여기에 노후 경유차 조기 폐차시 받게 되는 지원금을 더하면 최대 1300만원까지 혜택을 받을 수 있다.

스타리아 킨더의 가격은 11인승 3478만원, 15인승 3741만원이며 보조금 혜택 적용시 2000만원대의 가격으로 구매가 가능하다.

현대차 관계자는 "스타리아 킨더는 철저한 안전 시험을 통과한 특장 부품과 지능형 안전기술을 대거 적용하여 최고 수준의 안전 성능을 구현했다"며 "믿고 태울 수 있는 통학차량으로, 킨더와 함께 어린이들이 안전하고 편안하게 이동하기를 기대한다"고 밝혔다.

