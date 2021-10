"한국인 근면" 美 의원, 인종 차별 발언 논란

"한국인 밑바닥부터 많은 것 이뤄내"

루시 고 연방 고법 판사 지명자 인준 청문회 발언

아시아계 의원 "특정 인종 동일시는 학대로 이어질 수도" 비판

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 척 그래슬리 미국 상원의원이 루시 고(한국명 고혜란) 제9 연방 항소(고등) 법원 판사 내정자에 대해 인종차별 발언을 했다는 논란에 휩싸였다.

허핑턴 포스트에 따르면 공화당 소속 그래슬리 의원은 6일(현지시간) 고 내정자에 대한 상원 인준 청문회에서 "한국인은 근면하고 밑바닥부터 많은 것을 이뤄낸다"라고 발언했다.

그래슬리 의원은 며느리가 자신에게 이같이 말했다면서 고 내정자에게 "당신과 당신 민족에 축하를 전한다"라고 말했다.

그래슬리 의원의 발언은 한인 2세인 고 내정자가 자신의 어머니가 1946년 북한을 탈출한 것과 미시시피주에서 1970년대에 어려운 가정 형편 속에서 성장했던 것을 언급한 후 나왔다.

그래슬리 의원의 발언에 대해 민주당 소속 주디 추 하원 의원은 즉각 반발했다. 추 의원은 "칭찬을 했다고 해도 특정 민족에 성격을 부여하는 것은 편견이다"라고 주장했다.

그는 이어 "모든 구성원을 동일하게 대하는 것은 구성원 일부의 행동을 다른 이들이 책임지는 학대를 불러올 수 있다. 폭력 조장이 아니라 해도 해롭기는 마찬가지다"라고 우려했다.

추 의원의 주장은 중국인에 대한 혐오 현상이 전체 아시아계에 대한 증오 범죄로 확산한 것과 연계해 해석할 수 있다.

추 의원은 중국계로 미 의회 아시아태평양코커스(CAPAC) 의장을 맡고 있다.

SNS에서도 그래슬리 의원의 발언이 부적절하다는 지적이 쏟아졌다. 고 내정자를 미국인이 아니라 특정 인종으로 규정했다는 비판이다.

리즈 쿠퍼씨는 자신의 트위터에 그래슬리 의원이 인종차별적 발언이라는 것조차 인식하지 못하고 있다고 비판했다.

캐서린 익하우스 씨는 그래슬리 의원 사무실에 전화를 걸어 이번 발언이 오만하고 인종차별적이었다고 항의했지만 "의원에게 당신의 의사를 전달하겠다"라는 답변만 들었다면서 분개했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr