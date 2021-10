[아시아경제 박지환 기자] 한국거래소는 6일 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 394,000 전일대비 9,000 등락률 -2.23% 거래량 8,311 전일가 403,000 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일 [e공시 눈에 띄네]코스피-2일[특징주]남양유업, 매각 무산에 이틀 연속 약세…5%↓ close 에 대해 공시번복 사유로 7일 하루 동안 매매거래가 정지된다고 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr