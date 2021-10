文 대통령, '캐스퍼' 시운전…"국민 모두 사랑해 주셨으면"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 6일 현대자동차 경형 SUV(스포츠유틸리티차량) '캐스퍼'를 직접 인수해 시운전하고, "국민 모두가 사랑해 주셨으면 한다"고 시운전 소감을 밝혔다.

청와대는 문 대통령이 이날 오후 청와대 여민1관 현관에서 여환채 현대차 책임매니저로부터 차량 키를 전달받아 인수를 마쳤다고 밝혔다.

경형 SUV 캐스퍼는 제1호 상생형 지역일자리인 '광주형 일자리'를 통해 생산된 첫 모델로, 문 대통령은 지난달 온라인 사전예약을 통해 캐스퍼 차량을 구매한 바 있다.

문 대통령은 여 매니저로부터 차의 구조와 기능에 대해 설명을 듣고 "경차인데도 든든하게 보이고 내부 공간이 여유있어 보인다"고 말하고, 김정숙 여사와 함께 청와대 경내를 시운전한 후 '승차감이 좋다'고 평가했다.

문 대통령은 "2012년부터 공약했던 사업이었는데, 긴 시간 동안 노·사·민·정 끈질긴 대화 끝에 사회적 대타협으로 광주형 일자리가 생겨나고 자동차 완성차 공장이 우리나라에 십수 년 만에 처음으로 다시 생긴 것"이라며 "많은 일자리도 생기고 지역경제에도 도움이 되고, 새 차가 출고되었으니 감회가 깊다"고 말했다.

이어 "이미 판매 기록을 세웠다고 하는데, 광주시민 뿐 아니라 우리 국민 모두가 사랑해 주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

