[아시아경제 이관주 기자] 경기 성남 대장동 개발사업 특혜 의혹에 대해 수사 중인 경찰이 성남도시개발공사 관계자를 소환조사했다.

경기남부경찰청 전담수사팀은 6일 성남도시개발공사 A 실장을 참고인 신분으로 불러 조사했다. A 실장은 대장동 개발사업 착수 과정에서 담당했던 사업 타당성 검토 업무와 관련해 조사를 받은 것으로 전해졌다.

경찰은 성남도시개발공사 임직원을 잇달아 불러 조사하고 있다. 대장동 개발사업 실무를 맡았던 B 팀장도 경찰 조사를 받은 것으로 알려졌다.

아울러 경찰은 조만간 화천대유자산관리(화천대유) 자회사인 천화동인 1호의 이한성 대표도 소환할 계획이다.

전담수사팀은 금융정보분석원(FIU)이 전달한 화천대유 관련 수상한 자금흐름 사건과 함께 대장동 개발특혜 의혹, 곽상도 의원 아들 퇴직금 50억원 수령 등 고발사건 2건을 수사 중에 있다.

