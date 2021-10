보이스피싱 대명사 '김미영 팀장' 조직 총책 9년 만에 필리핀서 검거

2012년 콜센터 설치…수백억대 범죄 수익

올해 핵심 조직원 7명 잇단 검거

필리핀 코리안데스크와 현지 수사기관 공조

경찰의 끈질긴 추적 성과

[아시아경제 이관주 기자] 이른바 '김미영 팀장'이라는 이름으로 수많은 서민을 울려온 1세대 보이스피싱 조직의 총책이 필리핀에서 9년 만에 검거됐다.

6일 경찰청에 따르면 경찰은 지난 4일(현지시간) 오후 3시 30분께 전직 경찰관 출신인 보이스피싱 총책 A씨를 필리핀 현지에서 체포했다.

'김미영 팀장'으로 잘 알려진 이 조직의 전화금융사기 범죄는 2012년으로 거슬러 올라간다. 이들은 필리핀에 콜센터를 차린 뒤 수백억원대의 범죄 수익을 올린 것으로 알려졌다. 수사에 나선 경찰은 2013년 조직원 28명을 구속하는 등 국내 조직원 다수를 검거하는데 성공했으나, 총책인 A씨를 비롯한 주요 간부들은 해외에서 도피생활을 계속했다.

경찰은 이들에 대한 추적을 계속해 오던 중 핵심 조직원에 대한 첩보를 입수해 올해 2~8월 정산, 통장확보, 유인책 등 요직을 맡았던 4명을 순차적으로 필리핀에서 검거했다. 이어 8월부터 진행되고 있는 '전화금융사기 해외특별 신고·자수 기간' 동안 압박감을 느낀 조직원 2명이 추가로 필리핀 코리안데스크에 자수했다.

이와 별도로 서울경찰청 인터폴국제공조팀에서는 국가정보원과 함께 A씨의 측근으로 알려진 대포통장 확보책 B씨에 대한 결정적 첩보를 입수하는데 성공했고, 지난달 25일 필리핀 주거지를 특정해 B씨를 검거했다.

이 같은 수사 결과를 토대로 경찰은 총책 A씨가 필리핀 마닐라 남동쪽으로 약 400㎞ 떨어진 곳에 거주하고 있다는 사실을 확인했다. A씨는 가명 2개를 사용하는 등 치밀하게 도피 중이었으나 2주간 잠복을 통해 동선을 파악한 경찰의 끈질김에 결국 덜미를 잡혔다. A씨는 과거 경찰관으로 근무하다 2008년경 해임된 것으로 전해졌다.

경찰청 관계자는 "주필리핀 대한민국대사관 및 필리핀 당국과 협의해 검거된 조직원들을 국내로 신속히 송환할 계획"이라고 설명했다.

한편 경찰청은 2012년부터 국외도피사범 검거·송환과 한국인 대상 강력범죄 수사 공조를 위해 필리핀에 코리안데스크를 파견해 오고 있다. 현재 필리핀 코리안데스크에서 근무 중인 경찰관은 총 7명이다.

특히 필리핀 코리안데스크는 최근 1조3000억원대 사이버도박 운영조직 총책과 국내 최대 성매매 알선사이트 '밤의 전쟁' 운영자를 검거하는 등 중요 국외도피사범을 검거하는 성과를 거두고 있다. 또 필리핀 코리안데스크 파견 이후,연평균 10명(2013년~2016년)에 달하던 현지 한국인 피살 인원도 연평균 2명 수준(2017년~2020년)으로 감소했다.

