임실군, 독감 대비 ‘인플루엔자’ 무료 예방접종

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군(군수 심민)이 인플루엔자 유행에 대비해 지난달 27일 어린이 및 임신부 예방접종을 시작으로 오는 12일부터 어르신 예방접종을 순차적으로 실시한다.

6일 군에 따르면 올해 접종 계획은 1만3000명으로 예방접종일을 지정 운영해 일시에 몰리는 일이 없도록 사전 예약을 통해 접종 인원 및 시작 시기를 분산하고 대기시간을 최소화해 민원 불편이 없도록 최선을 다할 계획이다.

만 65세 이상 어르신부터 사전 예약으로 진행되며 사전 예약 기간은 만 75세 이상 어르신은 지난 5일부터, 만 70~74세 어르신은 오는 12일부터, 만 65~69세 어르신은 오는 14일부터 사전 예약을 시작한다.

군 자체 예산으로 지원하는 무료접종은 사회복지시설생활자, 기초수급생활권자, 외국인이민자, 중증정도가심한장애인이다.

그밖에 접종을 희망하는 군민은 유료접종이 가능하며 접종 비용은 9500원이다.

군은 이상 반응 관찰을 위해 평일 오전 접종을 실시할 예정이며 접종 대상자임을 확인할 수 있는 신분증, 건강보험증, 산모수첩, 의료급여증, 장애인증 등을 지참해야 한다.

인플루엔자 예방접종은 지정의료기관 15개소와 보건소, 보건지소 및 보건진료소에서 접종할 수 있다.

예방접종이 가능한 지정의료기관은 보건의료원 홈페이지 또는 예방접종도우미 사이트를 통해 확인 가능하다.

김대곤 보건의료원장은 “유행성 독감에 선제 대응을 위해 겨울이 오기 전에 꼭 예방접종 하시길 바란다”며 “코로나19 유행 방지를 위한 사회적 거리두기가 중요하므로 초기 혼잡 방지와 안전한 예방접종을 위해 연령대별 일정을 지켜 사전 예약을 하고 방문할 것을 당부드린다”고 말했다.

자세한 사항은 군 보건의료원 예방접종실로 문의하면 된다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr