6일 서울 중구 파이낸스센터 앞에서 열린 '코로나19 시기 폭증하는 콜, 정부는 콜센터 노동자들의 절규를 들으라!' 기자회견에서 콜센터 노동자들이 차별과 불평등 개선을 촉구하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.