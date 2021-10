[아시아경제 이민우 기자] F&F홀딩스 F&F홀딩스 007700 | 코스피 증권정보 현재가 31,650 전일대비 1,250 등락률 -3.80% 거래량 155,465 전일가 32,900 2021.10.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기 close 는 종합물류서비스업체 에프앤에프로지스틱스를 흡수 합병하기로 결정했다고 6일 공시했다. 지주회사 수익구조 강화 및 투자재원 확보를 위해서다.

합병 후 에프앤에프로지스틱스는 소멸하고 에프앤에프홀딩스가 존속회사로 남게 된다. 합병계약일은 오는 14일이며 합병 반대의사 통지 접수기간은 오는 27일부터 11월9일까지다. 합병기일은 오는 12월30일이다.

