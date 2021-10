진중권 "尹, 토론 실력 늘어…홍준표는 총기 잃은 듯"

野 대권주자 6차 TV토론회 감상평

"원희룡 4강 올라갔으면 좋겠다"

"황교안은 짜증만 나…최재형은 극우 나아가는 듯"

[아시아경제 임주형 기자] 진중권 전 동양대 교수가 국민의힘 대권주자들의 토론 실력을 비교하면서, 자신이 바라는 2차 예비경선(컷오프) 통과자들의 이름을 언급했다.

진 전 교수는 6일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "윤(석열 전 검찰총장)이 많이 늘었다"라며 "유승민, 하태경을 일시적으로 몰기도 하고"라고 평가했다.

이어 "'왕'자에 대한 사과도 좋았는데 위장당원 발언도 사과하는 게 좋았을 듯"이라며 "설사 역선택을 위해 입당한 이들이 더러 있더라도 전체적으로는 무시해도 좋을 양이다"라고 덧붙였다.

전날(5일) KBS에서 진행된 국민의힘 대선 경선 후보 6차 토론에서 윤 전 총장은 이른바 '손바닥 왕(王)자' 논란에 대해 해명한 바 있다.

이날 윤 전 총장은 역술적 의미로 손바닥에 한자를 새긴 게 아니냐는 의혹에 대해 "국민께 송구하다"라고 사과하며 "제가 쓴 건 아니다. 그냥 응원 개념으로 대수롭게 생각하지 않은 게 제 불찰"이라고 고개를 숙였다.

앞선 세 차례 TV토론회에서도 손바닥에 왕자가 쓰인 이유에 대해서는 "아파트에 (지지자) 몇 분이 몰려다니시는데 두번은 작게 써주셨고 3번째는 크게 써주신 것"이라며 "그걸 닦아도 안 지워졌다"라고 해명했다.

진 전 교수는 다른 후보들에 대해서도 평가를 이어갔다. 그는 "홍(준표 의원)은 토론할 때마다 손해를 보는 듯. 총기가 예전만 못하다"라며 지적했고, "최(재형 후보)는 아예 극우의 한길로 나아가기로 한 것 같다"라고 질타했다.

황교안 전 미래통합당(국민의힘 전신) 대표에 대해서는 "한숨이 나온다"라며 "그래도 일국의 총리를 지낸 이인데 지적 수준이 저것밖에 안 됐나 싶었다. 안상수는 어처구니없는 개그로 웃음이라도 선사해주지, 황은 짜증만 난다"라고 강하게 비판했다.

그러나 원희룡 전 제주도지사에 대해서는 "4강에 올라갔으면 좋겠다"라며 "스파링 파트너로 나쁘지 않고. 토론의 격조와 수준이 평균적으로 올라갈 듯"이라고 후하게 평가했다.

한편 이번 6차 토론회는 2차 컷오프 전 마지막 국민의힘 TV토론회였다. 6일부터 진행되는 2차 컷오프 투표는 당원 30%, 국민 여론조사 70%를 반영한다. 컷오프 결과는 오는 8일 공개되며, 이를 통해 기존 8명의 후보를 4명으로 압축하게 된다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr