청소년 접종 사전예약 첫날, 16~17세 20%가 접종 신청했다

[아시아경제 이춘희 기자] 12~17세 소아·청소년의 코로나19 백신 예방접종이 5일 시작된 가운데 먼저 예약을 시작한 16~17세 청소년의 예약률이 시작 4시간 만에 20%를 넘어섰다.

6일 코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 전날 오후 8시에 시작된 16~17세(2004~2005년생) 청소년의 예방접종 사전예약에 시스템 개통 4시간 만인 6일 0시 기준 18만6855명이 접종을 신청했다. 예약 대상자 89만8784명 중 20.8%가 예약 시작과 동시에 접종을 희망한 셈이다.

16~17세 청소년의 경우 사전 예약은 오는 29일 오후 6시까지 약 4주간 실시된다. 접종은 오는 18일~다음달 13일까지 전국 위탁의료기관에서 시행된다. 접종 백신은 현재 국내에서 유일하게 18세 미만 대상 접종이 허용된 화이자 백신이다.

방역 당국은 주차별로 예약이 마감되는 만큼 본인과 보호자의 희망에 따라 사전예약을 계획 중인 16~17세 청소년은 보다 빨리 예약에 참여할 수록 이른 날짜와 시간에 접종이 가능하다고 설명했다.

5~9일 예약 시에는 오는 18일부터 다음달 13일까지 전체 접종기간에 걸쳐 예약이 가능하지만, 10~14일에는 25일 이후의 예약만 가능하다. 15~21일에는 다음달 1일 접종부터 예약할 수 있고, 22~29일 예약 시에는 접종 마지막 주인 다음달 8~13일 접종만 예약 가능한 식이다.

당국은 청소년의 경우 접종을 받지 않더라도 학교 등에서의 불이익이 없도록 할 방침이다. 다만 기저질환이 있는 소아·청소년의 경우 건강한 청소년보다 코로나19 감염 시 중증 진행 위험이 약 2배 높은 만큼 예방접종을 적극 권고했다.

한편 이날 예약이 시작된 60세 이상 고령층 및 고위험군에 대한 부스터샷(추가접종) 예약은 680명이 신청했다. 추진단은 "접종 완료 후 6개월이 도래한 자를 대상으로 순차적으로 예약 대상이 누적된다"며 별도의 대상자 산출과 이에 따른 예약률은 제공하기 어렵다고 설명했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr