거창군, 코로나19 확진자 9명 발생 … 다른 지역 확진자 접촉

거창 116번 관련 1명, 다른 지역 확진자 접촉 용역업체 근로자 8명



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 지난 5일 거창 116번 확진자의 접촉자로 분류돼 검사받은 1명(거창 117번)과 다른 지역 확진자와 접촉해 검사받은 8명(거창 118번~125번)이 6일 확진 판정됐다.

거창 117번 확진자는 지난 5일 확진된 거창 116번 확진자의 지인으로 9월 30일 거창 116번 확진자와 점심을 함께 먹은 것으로 밝혀졌다.

또한 거창 118∼125번 확진자들은 가조면 인력 용역업체에 소속된 운전기사(내국인/1명)와 외국인 근로자들(7명)로서 지난 5일 확진된 대구 달성군 확진자와 3일까지 같은 차량을 탑승하거나 같은 숙소를 이용하는 등 밀접 접촉한 것으로 확인됐다.

대구 달성군 확진자를 포함한 거창 118∼125번 확진자들은 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 다수 발생한 창녕군 마늘 농가에서 지난 9월 23일부터 26일까지 일한 것으로 밝혀졌다.

현재 군 역학조사반이 동선과 접촉자 파악 등 상세 역학조사를 실시 중이고 보건소에 관내 인력사무소 관련자들을 대상으로 6일부터 전담 선별진료소를 추가로 설치해 검사를 진행 중이다.

현재까지 파악된 밀접접촉자는 검사 및 자가격리, 수동감시 조치했으며, 확진자들의 거주지와 방문 장소에 대한 방역 소독과 폐쇄 명령을 완료했다.

구인모 거창군수는 “최근 전국적으로 외국인 근로자의 코로나19 집단감염이 잇따르고 있다”며 “농가에서는 외국인 근로자 사용 전 최근 72시간 이내에 실시한 코로나19 검사 음성 결과를 확인 후 작업 현장에 투입해 의심 증상을 철저히 관찰하는 등 감염전파방지에 적극적으로 협조해 주실 것을 당부드린다”고 말했다.

