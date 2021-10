쉐보레 콜로라도, 9월 수입차 등록대수 첫 1위

픽업트럭 최초 수입차 월간 1위 달성

[아시아경제 유제훈 기자] 한국GM은 자사의 쉐보레 리얼 뉴 콜로라도가 지난 9월 수입차 등록 대수 1위(758대)에 올랐다고 6일 밝혔다. 이는 한국수입자동차협회(KAIDA) 집계 이후 최초다.

리얼 뉴 콜로라도는 벤츠 GLC 300e, BMW X4, 벤츠 E220d, 렉서스 ES300h 등 인기 수입 SUV 및 세단모델을 판매량에서 앞섰다. 또한 콜로라도는 이번 기록을 통해 픽업트럭 모델로는 최초로 월간 국내 수입차 등록 1위 에 오르는 역사를 썼다.

쉐보레는 9월 연료별 베스트셀링카 순위에서도 콜로라도가 1위, 트래버스가 9위에 오르며 선전했다. 쉐보레 트래버스는 수입 대형 SUV 세그먼트에서 세 달 연속 판매 1위(트림 기준)를 기록하며 인기를 이어나갔다. 쉐보레 브랜드는 9월 브랜드별 등록 순위에서 KAIDA 집계 기준 총 1022대 등록을 기록하며 24개 수입차 브랜드(KAIDA 회원사 기준) 중 5위를 달성했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr