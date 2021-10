김진표 “軍 60년전 미국 M16 기준으로 경기관총 개발 평가”

[아시아경제 전진영 기자] 국회 국방위원회 소속 김진표 더불어민주당 의원은 6일 국내 경기관총 개발 사업 기준이 1960년대 미국이 M16 소총을 개발할 당시 기준에 맞춰져있다며 한국형 ROC(작전운용성능)을 확립해야한다고 밝혔다.

김 의원은 이날 국회 국방위원회 합동참모본부 국정감사에서 “현재 우리 군이 쓰고 있는 K-3 기관총을 교체하기 위한 경기관총-II 사업이 진행 중인데 최초 합참에서 제시한 ROC에는 800m 유효사거리에서 탄환이 3.43㎜ 연강판을 관통해야 합격하는 것으로 돼 있었다. 그런데 시험사격 결과 운동에너지와 탄환속도가 합참의 예상대로 나왔는데도 800m 거리에서 연강판을 관통하지 못했다”며 “결국 이 문제 때문에 감사원감사까지 받게 되고 합참은 지난해 9월 유효사거리를 800m가 아닌 600m에서 연강판을 관통하면 합격하는 것으로 소요를 수정했다. 이 문제 때문에 전력화는 1년 가까이 지연됐다”고 지적했다.

이어 “미국 아말라이트사에서 1960년대 초 M16 소총을 개발할 당시 미군의 M2헬멧 관통 여부를 확인하기 위해 이와 동일한 소재와 두께를 갖는 3.43mm 연강판으로 관통력 시험을 하였던 것이 현재까지도 우리나라에서 개발·생산된 구경 5.56mm 소화기의 관통 능력 평가기준으로 활용되고 있다”며 "무려 60년 전의 ROC 기준을 그대로 사용하는 것”이라고 비판했다.

김 의원은 “소총개발에 참여한 인원들의 애로사항을 들어보니 우리나라에서는 3.43㎜ 두께의 연강판을 제조하는 회사가 한 군데도 없어 외국에서 수소문해서 겨우겨우 구해야 한다고 한다”며 소총 ROC를 재설정해야 한다고 주장했다.

그러면서 "4차 산업혁명시대에 아직도 미국이 수십 년 전 만들어 놓은 ROC를 비판 없이 따라가는 것이 아닌가 생각이 든다”며 "이제는 우리 기술과 환경 조건에 맞는 한국형 ROC를 고민해야 할 때라고 생각한다”고 강조했다.

