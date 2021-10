세종시, 올 하반기 학자금 대출이자 지원…졸업생 등 ‘대상자 확대’

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시 인재육성평생교육진흥원은 6일부터 내달 19일까지 ‘2021년 하반기 대학생 학자금 대출이자 지원’ 신청을 받는다고 6일 밝혔다.

신청은 한국장학재단에서 학자금 대출을 받아 이자를 지급하는 자로 본인 또는 부모 중 1인이 세종에 주소를 두고 공고일 기준 1년 이상 거주했을 때 가능하다.

특히 올해 하반기부터는 지원대상에 재학생, 휴학생은 물론 대학원생과 대학 졸업 후 2년 이내 미취업자까지 포함한다.

지원될 대출이자는 2016년 1학기 이후 한국장학재단으로부터 등록금, 생활비 등 학자금 대출을 받아 올해 하반기 발생한 이자다.

신청은 진흥원 홈페이지를 통해 온라인으로 가능하다. 진흥원은 신청 마감 후 적격심사를 거쳐 오는 12월 말 한국장학재단에 이자를 상환처리 할 계획이다.

기타 자세한 내용은 진흥원 홈페이지에 공고문을 참조하거나 진흥원 인재육성팀을 통해 안내받을 수 있다.

