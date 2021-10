[2021 국감] 김원이 의원, 코로나 무증상 10명 중 1명 ‘증상악화’ 병원행

김원이 의원 “위드 코로나 무증상 환자 관리 지속해야”



[목포=아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 코로나19 확진자 숫자가 좀처럼 줄어들지 않는 가운데, 생활치료센터에 입소한 사람 10명 중 1명 이상이 중도에 병원으로 이송된 것으로 나타났다.

처음엔 무증상이었으나 개인에 따라 격리 도중 증상이 나타날 수 있는데, 생활치료센터 의료진의 모니터링으로 이러한 환자를 조기에 병원으로 이송한 경우다.

더불어민주당 김원이(보건복지위, 목포시) 의원이 6일 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면, 생활치료센터 올해 입소인원(1~8월까지)은 총 12만 3천 여명이다.

월별 현황을 보면, 7~8월 입소인원(67,613명)이 전체의 54.6%를 차지했다.

특히 8월(38,916명)에는 2월(6,573명) 대비 입소자가 5배 가까이 늘어났다. 생활치료센터 역시 여름철 환자쏠림이 심각했던 것으로 보인다.

입소 당시엔 무증상 혹은 의료적인 조치가 필요하지 않은 사람이었으나, 이후 증상이 악화돼 병원으로 이송된 환자는 올 8월 기준 1만 9천 여명에 달했다. 전체 입소자 대비 병원 전원율은 15.9%다. 입소자 10명 중 1명 이상이 격리 중 증상악화로 병원치료를 받은 것으로 풀이된다.

이송 환자 역시 여름철에 집중돼 8월 한달간 의료기관으로 전원된 환자(7,455명)의 비율이 전체의 37.8%를 차지했다. 입소자 증가에 따라 병원이송도 늘어난 것으로 보인다.

병원으로 전원되는 중증환자의 기준은 의식이 명료하면서 해열제를 복용해도 열이 38도를 넘거나, 호흡곤란 증상 또는 영상검사에서 폐렴 소견이 있을 때 등이다. 생활치료센터에 근무하는 의료진의 모니터링을 통해 이같은 경우 해당지역 감염병 전담병원 등으로 전원시킨다.

김원이 의원은 “생활치료센터 의료진의 지속적인 모니터링과 경과관찰을 통해 적절하게 병원치료로 연계한 것으로 판단된다”며, “향후 위드코로나에 대비해 무증상 및 경증환자의 지역사회 코로나 전파를 차단하기 위한 대책도 함께 강구해야 한다”고 전했다.

한편, 전국 생활치료센터는 총 88개소로, 수도권에 62곳 비수도권에 26곳이 있다. 정원은 1만 9천여명으로 현재 입소인원은 1만 1천명 내외(9월 29일 기준)다. 전국 가동률은 59.4%다.

