"페이스북, 사람보다 이익 우선" 주장에 저커버그 "전혀 사실 아니다"

[아시아경제 김수환 기자] 페이스북 내부고발자의 "회사가 사람보다 이익을 우선시한다"라는 주장에 마크 저커버그 최고경영자(CEO)가 "이는 전혀 사실이 아니다"라고 반박했다.

5일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 저커버그 CEO가 이날 직원들에게 보낸 서한에서 최근 자사에 제기된 각종 문제 제기를 두고 "우리 회사의 행위와 동기를 잘못 표현하는 보도들"이 많다며 "회사에 대해 잘못 씌어진 이미지를 사람들이 인지하지 못하고 있다"라고 전했다.

앞서 이날 미 상원에서 열린 청문회에 출석한 페이스북 수석 프로덕트 매니저 출신 프랜시스 하우건은 "페이스북이 민주주의를 위협하고, 어린이들에게 피해를 입히고 있으며, 분쟁을 조장하고 있다"라고 주장했다.

그는 최근 페이스북의 각종 비윤리적 사업 행위에 대한 내용이 담긴 '페이스북 파일'을 공개한 내부고발자다.

하우건은 페이스북이 자사 알고리즘이 허위 정보를 유통하고 있다는 점을 인지했지만 수익을 추구한 나머지 알고리즘 변화 조치를 취하지 않았다고 폭로했다.

또 페이스북 측이 자사의 인스타그램 서비스가 미성년자에게 우울증과 자살 충동을 야기하는 등 정신 건강에 피해를 입힌다는 자체 연구 조사 결과에도 불구하고 미성년자를 대상으로 한 '인스타그램 키즈' 개발을 강행하려 했다고 주장했다.

저커버그는 서한에서 "페이스북이 어린이의 안전을 전혀 고려하지 않는다는 주장은 매우 불편하다"라며 "우리가 만드는 모든 제품과 서비스가 어린이들에게 안전해야 한다는 점은 나에게도 매우 중요한 문제"라고 말했다.

그는 이어 "우리는 이러한 부정적 경험을 겪는 사람들을 돕기 위해 지난 수년 간 노력해왔다"라고 덧붙였다.

저커버그는 또 "(하우건이 제기한) 수많은 문제들은 말이 되지 않는다"라며 "사람들을 분노하게 만드는 게시물들을 고의적으로 추천해주는 알고리즘을 설계했다는 주장은 비논리적"이라고 항변했다.

그는 미성년자 보호를 위해 인터넷 산업에 대한 규제 강화도 촉구했다. 저커버그는 서한에서 "사기업들이 스스로 결정을 하게 내버려 둬서는 안 된다"라며 "이것이 우리가 그동안 인터넷 규제 체계를 개선해야 한다고 주장해온 이유"라고 강조했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr