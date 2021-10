[2021 국감]고승범 "정책모기지 중도상환수수료 1.2%→0.6% 인하 검토"

[아시아경제 김진호 기자] 고승범 금융위원회 위원장은 6일 정책 모기지 상품에 대해 중도상환수수료를 절반 수준으로 줄이는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.

고 위원장은 이날 국회 정무위원회의 금융위 국정감사에 출석해 '정책금융상품 중도상환수수료가 왜 존재하는지 이에 대한 대대적 혁신이 필요하다'는 김병욱 더불어민주당 의원 질의에 이같이 답했다.

고 위원장은 "최대 1.2%인 정책 모기지 중도상환수수료를 절반인 0.6%로 낮추는 방안을 검토하고 있다"고 말했다.

다만 시중은행의 대출상품 중도상환수수료 폐지에 대해선 부정적 견해를 나타냈다. 그는 "시중은행은 자금 미스매치 등이 발생할 수 있어 한꺼번에 없애기 어렵다"며 "중도상환수수료 문제에 대해선 대출금리 인상 등 소비자 전가 이슈 등 여러가지를 살펴보겠다"고 말했다.

