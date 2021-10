[아시아경제 황윤주 기자]

◇ 부사장

▲ 전재홍

◇ 전무

▲ 나상섭 ▲ 박지용

◇ 상무

▲ 유병서 ▲ 윤건웅 ▲ 최승필

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr