[2021 국감]고승범 "코로나로 금융불균형 누적…가계부채·자산시장 관리 강화할 것"

국회 정무위, 금융위 대상 국정감사 실시

[아시아경제 김진호 기자] 고승범 금융위원회 위원장은 6일 "코로나19 장기화에 따른 금융불균형 누적으로 급증한 가계부채와 과열한 자산시장에 대한 관리를 강화하겠다"고 했다. 다만 코로나19로 피해를 입은 소상공인 등을 위한 금융지원은 앞으로도 지속·강화해야 한다고 부연했다.

고 위원장은 이날 국회 정무위원회에서 열린 금융위 국정감사에 출석해 "코로나19 극복 지원 및 잠재리스크 관리 강화"가 가장 중요하다며 이같이 말했다.

고 위원장은 먼저 세계에서 가장 빠른 증가세를 보이고 있는 가계부채가 우리 경제와 금융의 위험요인으로 작용하지 않도록 강도 높은 대응을 이어가겠다고 했다. 6%대 가계부채 증가율 관리 노력과 함께 차주단위 총부채원리금상환비율(DSR) 확대 등 기존 정책의 철저한 이행과 추가대책도 마련 중이라고 밝혔다. 다만 실수요자와 서민 및 취약계층의 자금조달에는 어려움이 없도록 유의하겠다고 했다.

특히 그는 "코로나19 대응을 위한 금융 완화정책으로 부채 누증과 자산가격 급등이라는 '금융불균형'이 심화됐다"며 "최근 주요국의 완화적 기조 정상화 추진으로 금융시장 변동성이 확대될 수 있는 만큼 시장동향을 예의주시하며 필요한 대응을 추진하겠다"고 말했다.

다만 어려워진 서민 등을 위해 코로나19 금융지원 조치 등을 지속적으로 강화하겠다고도 했다. 금융위는 코로나19 장기화에 따라 피해 소상공인과 중소기업에 175조원+@ 규모의 금융안정대책을 통해 현재까지 약 120조원을 지원했다. 또 코로나19 대출 만기연장과 원리금 상환유예 조치도 내년 3월까지 추가 연장했다.

생산적 분야로의 자금공급 확대 계획도 밝혔다. 미래 세대의 먹거리가 될 ▲디지털 혁신산업 ▲신재생에너지 등 그린산업 및 뉴딜산업 등에 더 많은 자금이 흘러갈 수 있도록 노력하겠다고 했다. 금융위는 이를 위해 자본시장에서 혁신기업이 모험자본을 원활하게 공급 받을 수 있도록 혁신기업에 대한 상장제도를 개선할 방침이다. 구체적으로 증권사의 기업공개(IPO) 지분율을 확대하며 비상장·코넥스 기업 등에 투자하는 기업성장집합투자기구(BDC)도 추진할 계획이다.

디지털 금융 등을 통한 금융산업 혁신도 강조했다. 고 위원장은 "핀테크 활성화와 빅테크 기업의 금융산업 진출이 확대되면서 금융 전반에서 경쟁과 혁신이 가속화되고 있다"며 "핀테크기업의 창업과 사업화의 성장단계에 맞춰 정책금융을 지원하는 한편 민간투자도 활성화되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

이어 "빅테크 기업의 금융 진출 확대 과정에서 경쟁과 안정을 저해할 우려가 없는지, 소비자 보호에 빈틈이 없는지 지속적으로 점검하면서 대응하도록 하겠다"고 덧붙였다.

아울러 서민금융 및 금융소비자 보호 강화에도 많은 노력을 기울이겠다고 했다. 그는 "서민금융 확대 및 맞춤형 지원 등 취약계층의 금융애로 해소를 위해 전력을 다하고 있다"며 "사모펀드 사태와 관련한 투자자 보호를 위한 제도개선을 완료했고 머지포인트 등과 같은 미등록업체 대해서도 엄정히 대응해나가겠다"고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr