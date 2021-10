현대차, 올 1~8월 수소차 시장 점유율 52%로 1위 지켜

토요타 미라이 2세대 신모델로 급성장세

[아시아경제 유제훈 기자] 올해 1~8월 전 세계 수소연료전지차 판매량이 2배 가까이 늘어난 가운데, 현대자동차가 절반이 넘는 점유율을 나타내며 토요타를 제치고 선두를 지킨 것으로 조사됐다.

6일 SNE리서치에 따르면 현대차는 지난 1~8월 수소연료전지차 5900여대를 판매, 점유율 52.2%로 1위를 유지했다. 토요타는 미라이 2세대 신모델 판매량이 급증했지만 점유율은 39.2%에 그쳐 지난 4월 이후 줄곧 2위 자리에 머물고 있다.

혼다의 경우 판매량이 소폭 반등한데 그쳐 점유율이 오히려 1.6%로 쪼그라들었다. 현대차-토요타의 확고한 양강구도속 혼다의 시장 입지가 더욱 줄어든 셈이다.

전체 판매대수는 전년 동기 대비 91.7% 증가한 1만1200여대로 집계됐다. 토요타 미라이 2세대 신모델이 시장 전반의 성장세를 이끌었다고 SNE리서치는 설명했다.

SNE리서치는 "지난해 글로벌 수소차 시장의 선두주자였던 현대차가 올해들어서도 1위를 기록하고 있긴 하나 토요타에게 추격을 허용하면서 기존에 누렸던 압도적 시장 위상이 다소 축소됐다"면서 "현대차는 기초 경쟁력 및 연구개발 강화, 마케팅 전략 점검 등에 더욱 역점을 둘 필요가 있다"고 전했다.

