지자체 판매 보조금 바닥…정부 예산 더 확대해야

[아시아경제 이기민 기자] 전기차 등 친환경차 수요가 꾸준히 늘면서 서울시를 비롯한 지방자치단체들이 추가경정예산까지 편성했지만 올해 친환경차 판매 보조금이 바닥을 보이고 있다.

반도체 수급난 여파로 차량 출고가 늦어져 올해 초 계약하고도 보조금 혜택을 받지 못하거나, 이 때문에 친환경 구매를 포기하는 고객들도 발생하면서 정부 보조금을 더 확대해야 한다는 지적이 나온다.

6일 저공해차 통합누리집의 전기차 보조금 지원 현황과 업계에 따르면 서울시는 올해 전기차 보조금 5367대를 본예산에 반영했지만 상반기 모두 소진되자 추가경정예산을 편성해 전기차 9643대분(화물 495대 포함)을 추가했다. 또한 보조금을 기존 400만원에서 200만원으로 하향 조정했으나 이마저도 바닥을 보이고 있다.

다른 지자체도 비슷한 상황이다. 현재 전기차 보조금을 지원하는 161개 지자체 가운데 보조금이 남은 곳은 88곳이다. 업계에서는 그나마 보조금이 남은 지자체 중에서도 지방 소도시를 제외한 대다수의 지자체가 올해 편성한 전기차 보조금이 소진될 것으로 전망하고 있다.

수소차의 경우에도 세종시와 강원 일부 지역은 이미 보조금이 전부 소진됐고 부산, 울산, 광주 등 광역자치단체뿐만 아니라 경기 평택시, 화성시 등에서도 바닥을 드러내고 있다.

업계에서는 친환경차 보조금 예산을 축소하거나 지금 같은 수준을 유지할 경우 판매량 급감으로 이어질 수 있어 예산을 확대해야 한다고 보고 있다. 일례로 해마다 전기차시장이 연간 50% 이상 성장하던 중국에서 2019년 하반기 전기차 보조금을 줄이자 시장이 10%가량 축소된 바 있다.

정만기 한국자동차산업협회장은 "친환경차 보급을 늘리기 위해서는 정부가 예산을 효율화해 보조금 지급을 늘리고, 충전소를 동시에 확충해야 한다"고 지적했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr