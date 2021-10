[아시아경제 이민우 기자] 더블유게임즈 더블유게임즈 192080 | 코스피 증권정보 현재가 61,700 전일대비 1,600 등락률 +2.66% 거래량 62,572 전일가 60,100 2021.10.06 10:23 장중(20분지연) 관련기사 더블유게임즈, 2분기 영업익 490억원…전년比 17.4%↓더블유게임즈, 종속회사 더블다운인터액티브 나스닥 상장 결정더블유게임즈, 1분기 영업익 503억… 전년 대비 31% 증가 close 는 679억원 상당의 계열사 더블다운인터액티브 주식 16만1927주를 현금취득하기로 결정했다고 6일 공시했다. 핵심 종속사에 대한 지배력 강화를 위해서다. 지분 취득이 완료되면 더블유게임즈의 더블다운인터액티브 지분비율은 67.05%에 이르게 된다.

