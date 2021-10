잡스 사망 10주기…팀 쿡 "잡스, 애플의 다음 단계를 보고싶어할 것"

[아시아경제 권재희 기자] 애플 창업주 스티브 잡스 사망 10주기를 맞아 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 직원들에게 보낸 메모에서 "잡스는 회사의 다음 단계를 보고 싶어 할 것"이라고 썼다.

5일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 이날 애플은 홈페이지 화면에 ‘스티브를 기리며’라는 제목의 2분 40여초 영상을 띄웠다. 이 영상은 잡스의 사진과 생전 발언으로 구성됐다.

쿡 CEO는 내부 직원들에게 보낸 메모에서 "오늘은 스티브가 세상을 떠난지 10주년이 되는 날로, 그가 남긴 비범한 유산을 반추해보는 순간"이라며 "스티브는 열정있는 사람이 세상을 더 좋게 바꿀 수 있다고 믿었다"고 했다.

그러면서 "그것은 스티브가 애플을 만들도록 영감을 준 철학이며, 오늘날 우리 안에 살고 있다"고 덧붙였다.

이어 "스티브는 우리에게 세상을 있는 그대로가 아니라, 될 수 있는 것으로 세상을 보도록 도전하게 했다"며 "그리고 그는 나를 포함한 많은 사람들이 스스로에게서 잠재력을 보도록 도왔다"고 했다.

쿡 CEO는 "하루도 스티브를 생각하지 않는 날이 없다"고도 적었다.

그는 "올해는 다른 해와 마찬가지로 우리 제품이 세계에 미치는 지대한 영향에 대해 생각한다"며 "우리가 사람을 연결하고, 다르게 생각하도록 영감을 주고, 혁신적인 도구를 만드는 데 하루를 보낼 수 있어 정말 행운"이라고 말했다. 이어 "이것은 스티브가 우리 모두에게 준 많은 선물 중 하나"라고 강조했다.

쿡 CEO는 "스티브가 당신의 모든 놀라운 작품에서 그의 정신이 살아 숨쉬는 방식을 볼 수 있길 바란다"며 "하지만 무엇보다도 그가 당신이 다음에 무엇을 하는지 볼 수 있길 원한다"고 했다.

그러면서 "스티브는 자신의 가장 자랑스러운 업적은 아직 오지 않은 업적이라고 말한 적 있다"며 "그 누구도 볼 수 없는 미래를 상상하며 자신의 비전을 실현하기 위해 부단히 노력했다"고 고인을 기렸다.

그는 "스티브는 독특한 인물이었지만 우리 모두에게 날아오르는 법을 가르쳐줬다"며 "나는 항상 그를 그리워하고 소중히 여길 것"이라며 메모를 마무리했다.

쿡 CEO는 이날 자신의 트위터에도 ‘열정이 있는 사람은 세상을 더 좋게 바꿀 수 있다’는 문구와 함께 스티브 잡스의 사망 10주기를 추모했다.

한편 스티브 잡스는 2011년 10월 CEO직에서 물러나며 쿡을 후임자로 임명한 지 두 달만에 56세의 나이로 사망했다.

블룸버그는 현재 60세인 쿡 CEO는 주식 배당 등에 따라 최소 2026년까지 직책을 유지할 수 있으며, 회사 경영진에는 다양한 잠재적 후임자가 포함돼 있다고 보도했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr