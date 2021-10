"지사님한테 개기다 끌려간다..." 대장동 의혹에 목소리 낸 시의원이 받은 문자

과거 李 "저의 동지들 같지 않다. 모욕, 비방, 욕설은 안 된다"

[아시아경제 김소영 기자] '대장동 개발 특혜' 의혹을 놓고 이재명 경기지사 측에 비판의 목소리를 내온 이기인 국민의힘 성남시의원이 "기인아 지사님한테 개기다 끌려간다"라는 협박 문자를 받았다고 밝혔다.

이 시의원은 6일 자신의 페이스북을 통해 "며칠 전부터 종종 욕설 담긴 문자가 오곤 하는데 눈에 띄는 내용이 있어서 공유를"이라며 한 문자 메시지를 공개했다.

그가 공개한 문자에는 "너네가 대장동 공사 치려는 거 백퍼 공영이 안 되니 깽판친 거 안다"라며 "기인아 지사님한테 개기다 끌려간다. 너가 이 지사 겐세이(견제라는 뜻의 일본어) 상습법인 거 아는데 잡법처럼 하지마"라는 내용이 담겨 있었다.

이 시의원은 이에 대해 "만약 제가 어디론가 끌려간다면 그때 힘차게 외칠게요. '유점무죄, 무점유죄'"라고 덧붙였다.

이어 "그들이 비난의 칼날을 세워도, 우리는 포용의 두 팔을 벌리자"며 "증오는 저들의 것이고 승리는 우리의 것이다. 다 함께 힘내자"고 밝혔다.

유승민 전 의원 캠프의 대변인이기도 한 이 시의원은 5일 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'과의 인터뷰에서 대장동 의혹에 연루돼 구속된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에 대해 "이재명 지사의 그냥 측근이 아니라 최측근"이라며 "이 지사의 핵심 역할을 했던 오른팔이었던 것이 확실하다"고 말했다.

과거 이 지사는 협박성 메시지를 보낸 지지자들을 향해 "저의 동지들 같지가 않다. 모욕, 비방, 욕설은 안 된다"라고 당부하기도 했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr