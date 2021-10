CU "유통업계 최초 '상품 위험예측 품질안전관리시스템' 구축"

[아시아경제 김유리 기자] BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 173,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 171,000 2021.10.06 07:44 장시작전(20분지연) 관련기사 농협, CU편의점서 우리농산물 간편식 판다[클릭e종목]"BGF리테일, 하반기에도 안정적 성장 기대"[클릭 e종목]"BGF리테일, 4분기에도 변함 없는 호실적 지속" close 은 업계 최초로 '품질안전관리시스템(QSS)'을 도입, 상품 입점·판매 과정의 상품 안전망을 구축한다고 6일 밝혔다.

?QSS는 BGF리테일이 30여년간 쌓은 제조사 및 상품의 품질 데이터와 식약처의 공공데이터가 결합된 빅데이터 시스템이다. CU에서 판매되는 상품의 잠재적 리스크를 예측하고 품질을 관리하는 핵심 툴(Tool)로 사용된다.

기존에는 상품의 품질 정보가 분산 관리됐기 때문에 같은 제조사 상품이라도 품질 수준을 참고하는데 어려움이 있었다. CU는 "이번 QSS 구축을 통해 업계 최초로 수백만개에 이르는 상품 품질 정보를 일원화해 유관부서가 한 자리에서 품질 정보를 관리할 수 있는 통합 시스템을 갖추게 됐다"고 말했다.

제조사가 새로운 상품의 입점을 제안하면 CU는 해당 제조사가 과거에 납품했거나 현재 납품 중인 모든 상품에 대한 품질 심사 및 검사 이력을 QSS에서 한 번에 조회한다. 동시에 식약처 공공데이터에서도 해당 상품의 제조사가 받았던 행정처분 정보, 판매 중지 히스토리 등을 조회해 신뢰할 수 있는 제조사인지 판단을 진행한다.

이 과정을 모두 통과하면 입점 희망 상품에 대한 제조사 현장 심사와 품질 검사가 진행된다. 진행 과정과 결과 역시 QSS에서 간편하게 확인할 수 있다. CU는 "최종적으로 책임자가 검사 결과를 확인하고 QSS에서 승인을 해야 상품 운영이 가능해진다"고 말했다.

QSS는 CU에 상품을 납품 중인 제조사 또는 타 제조사의 유사 상품에서 품질 관련 이슈가 발생하면 이를 모든 유관부서에 공유한다. CU에 판매 중인 상품의 잠재적 리스크를 유사 사례를 통해 선제적으로 예측하기 위해서다.

BGF리테일은 QSS를 통해 자체 브랜드(PB) 상품의 품질 정보를 실시간으로 수집해 상품의 안전 현황을 3단계로 분류하고 위험 등급 상품 및 제조사에 대해서는 별도의 밀착 관리를 진행한다고 설명했다. QSS 내 약 60개 PB 상품 제조사가 한 곳에서 소통할 수 있는 커뮤니티를 개설해 품질관리 운영 기준 등 공지사항을 공유하거나 협력사의 의견·고충을 수렴하는 등 쌍방향 소통이 이뤄지도록 했다.

BGF리테일은 외부 전문가의 품질 컨설팅을 받기 어려운 중소협력사를 위해 무료로 제공하던 오프라인 집체 교육을 코로나19 상황에 맞춰 QSS를 플랫폼으로 하는 온라인 강의로 변경해 제공할 계획이다.

