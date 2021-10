[2021 국감]"광주 학동참사 수사 경찰, 문흥식 해외 도피 제보 묵살"

이형석 의원 "경찰 전반 내부조사해야"

[아시아경제 이관주 기자] 지난 6월 9명이 숨지고 8명이 다친 광주 동구 학동 철거건물 붕괴 참사와 관련해 핵심 인물로 꼽히는 문흥식 전 5·18 구속부상자회장의 해외 도피 정황을 경찰이 사전에 제보를 받았으나 묵살한 것으로 드러났다.

5일 국회 행정안전위원회의 경찰청 국정감사에서 이형석 더불어민주당 의원은 "학동 참사를 수사 중인 광주경찰청 반부패경제범죄수사대 김모 팀장이 문 전 회장의 해외도피 정황을 제보받았으나 아무런 조처를 취하지 않고 묵살했다"고 지적했다.

이 의원이 국감장에서 공개한 녹취록에는 문 전 회장이 도피를 준비하고 있다는 내용의 제보가 담겨 있었다. 이 제보는 문 전 회장이 해외로 도피하기 이틀 전 공익제보를 한 학동4구역 주택재개발정비사업조합 조합원이 광주경찰청에 참고인 신분으로 출석해 경찰에 전달한 내용이다.

그러나 경찰은 이에 대해 별다른 조치를 취하지 않았고, 문 전 회장은 6월 13일 미국으로 도피했다가 3개월 만인 지난달 11일 자진 귀국했다.

이 의원은 "모든 수사에서 초동수사가 매우 중요하다"면서 "핵심 피의자에 대한 제보가 있으면 경찰이 즉각 출국금지 조치하고 구속하든지 했어야 했는데, 그러질 못해 문 전 회장이 해외로 도피했다"고 강조했다. 이어 "수사권 독립으로 환골탈태된, 국민으로부터 신뢰받는 수사가 이뤄져야 하는데 이런 제보에도 묵살·방조했다"며 "경찰 전반을 내부 조사해 문 전 회장의 해외도피를 알거나 (수사 상황을) 유출한 경찰관이 있다면 경찰청이 강력한 의지를 갖고 수사해야 한다"고 촉구했다. 김창룡 경찰청장은 이와 관련해 "엄정하고 철저하게 수사해야 한다고 생각한다"고 답했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr