동화기업, 2021년 하반기 신입사원 공개 채용

[아시아경제 김종화 기자] 동화기업은 동화기업 및 동화일렉트로라이트 2021년 하반기 대졸 신입사원을 공개 채용한다고 5일 밝혔다.

동화기업은 ▲보드영업 ▲생산관리(인천/아산) ▲사업부 운영관리 ▲설비관리 ▲생산혁신 ▲디자인 ▲데이터 분석 ▲데이터 엔지니어 ▲ERP ▲IT 개발 ▲회계 ▲재무 ▲경영혁신 ▲R&D 등 총 14개 부문의 채용을 진행한다. 동화기업 계열사이자 이차전지 전해액 제조사인 동화일렉트로라이트는 ▲R&D 부문의 인재를 모집한다.

응시 자격은 국내외 4년제 대학교 학사 이상 혹은 2022년 2월 졸업 예정자로, 해외 여행 및 건강상 결격 사유가 없어야 한다. 또 공인어학성적(토익, 토익 스피킹, 오픽 등)을 보유해야 한다.

채용 전형은 ▲서류 심사 ▲인적성 검사 ▲직무 면접 ▲인성 면접 ▲최종 면접 순으로 진행된다. 지원 서류는 오는 22일 금요일 밤 12시까지 동화기업 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 최종 합격자는 12월 중 입사한다.

모집 분야별 자격 요건 및 전형에 대한 보다 자세한 내용은 동화기업 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

동화기업 관계자는 "이번 채용은 동화의 근간인 소재 사업과 미래 동력인 화학 사업에서 차별화된 경쟁력을 장착하기 위함"이라면서 "100년 동화로 향하는 혁신의 길을 함께할 인재들의 많은 관심을 바란다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr