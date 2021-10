[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 소셜네트워크서비스(SNS)인 페이스북이 서비스 중단 약 6시간만에 정상화됐다.

4일(현지시간) 오후 6시15분 현재 페이스북 홈페이지는 접속이 원활하게 이뤄지고 있다. 모바일에서도 접속이 정상적이다. 페이스북은 이날 정오 이후 접속이 되지 않아 사용자들의 불편을 초래했다.

함께 접속이 중단됐던 인스타그램은 모바일의 경우 서비스가 재개됐지만 PC에서 접속하면 "에러가 발생했다"(Oops, an error occurred)는 안내만 나오고 있다.

