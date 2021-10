경남 창원시 ‘(가칭)결혼드림론’ 주택 양육지원으로

청년의 주거안정을 통한 지역정착 및 가족형성 지원

주택요인으로 인한 인구유출에 대응

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원시는 지난 1일 시청 시민홀에서 안경원 제1부시장 주재로 저출생·고령화 등 인구변화 위기에 선제적으로 대응을 위해 제5차 창원시 인구정책위원회 회의를 개최했다고 4일 밝혔다.

이날 위원회는 올해 1월 발표한 (가칭)결혼드림론을 더 많은 시민이 공감할 수 있는 정책으로 수정·보완하기 위한 방안에 대해 논의했다.

시는 그간 ‘(가칭)결혼드림론 도입 타당성 검토 용역’ 결과와 전문가 자문 등을 통해 정책 방향을 재검토하고 정책 보완책을 마련하는 데 주력해 왔다.

지난 3월부터 4월까지 5개 혼인 신고자 510명을 대상으로 (가칭)결혼드림론 찬반과 출산·양육 지원정책 선호에 대한 설문조사와 6월에 인구정책 수요 파악을 위한 창원시민 2295명을 대상으로 온라인 설문조사도 실시했다.

7월에는 ‘제1차 창원시 인구정책 시민토론회’를 개최하고 창원시민과 함께 ‘(가칭)결혼드림론’ 정책 보완 방향에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

이날 위원회는 ▲사업명칭 변경 ▲명칭확정 방안 ▲사업계획 변경(결혼·출산 중심 → 주택·양육 지원 중심) 등 타당성 검토 용역 결과와 온·오프라인 설문조사, 토론회, 시민 의견이 반영된 ‘(가칭)결혼드림론 수정(안)’에 대해 의견을 교환해 최적의 정책 수립을 위한 심도 있는 토론이 이어졌다.

위원들은 청년의 주거 안정을 위한 실효성 있는 금융지원이 필요하다는 데 공감하고 기본적으로 일자리 지원이 함께 돼야 한다고 강조했다.

안경원 제1부시장은 “창원시 인구감소의 주된 이유는 ‘양질의 일자리와 교육을 사유로 한 청년인구 순유출’이라는 점을 정확히 파악하고 있다”며 “시민·전문가 의견을 수렴해 결혼·출산 장려보다는 주거 안정에 중점을 두고 진행해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr