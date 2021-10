'대장동 논란'에도 與 경선 압승, 이재명 "저의 청렴함 증명해주고 있어 오히려 득표율 오른 것"(종합)

이재명, 3일 진행된 2차 슈퍼위크서 과반 압승

'결선 투표 없는 본선직행' 가능성 높여

누적 득표율, 이재명 54.90%·이낙연 34.33% 순

두 후보 20.57%포인트 격차…20만표 가량 차이



이재명 "대장동 사태가 저의 청렴함을 증명해주고 있는 것"

결선 가능성 희박? 이낙연 "가능성 열려있다"

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기지사가 3일 진행된 2차 슈퍼위크에서도 과반 압승을 이어가면서 '결선 투표 없는 본선직행' 가능성을 높였다. 이 지사는 최근 '성남시 대장동 개발특혜 의혹'으로 정치권 안팎으로 압박을 받고 있지만, 오히려 민주당 경선이 치러질수록 이 지사의 지지율이 높아지고 있는 모습이다. 이 지사는 "대장동 사태가 저의 청렴함을 증명해주고 있기 때문"이라고 분석했다.

이 지사는 이날 발표된 '2차 국민·일반당원 선거인단' 투표 결과 58.17%의 득표율로 1위를 차지했다. 이낙연 전 대표는 33.48%였다.

이번 선거는 남은 민주당 대선 경선 일정 중 선거인단 규모가 49만 여명으로 가장 많았다. 그랬던 만큼 이번 투표에서의 핵심은 이 지사와 이 전 대표의 격차 좁히기였다. 그러나 2차 선거인단 투표에서 두 후보의 격차가 더욱 벌어지면서, 누적 득표율 결과 이 지사가 54.90%로 과반을 가뿐히 넘겼다.

이 전 대표는 34.33%로 두 후보의 득표율 차이는 20.57%포인트로 20만표 가량이 난다. 직전 12만표 가량 차이가 났던 것보다 더 늘었다. 이어 추 전 장관은 9.14%, 박 의원은 6.63% 순이었다.

이날 이 지사는 개표 후 기자들과 만난 자리에서 "과분한 지지를 보내주신 선거인단과 국민 여러분, 당원들께 감사드린다"고 인사했다.

그러면서 "부패세력들의 헛된 공작, 가짜 뉴스에도 불구하고 부패와 싸우고 토건세력과 싸워서 국민들에게 부동산 불로소득을 최대한 환수하는 것에 대한 격려와 앞으로도 토건세력, 부패세력과 치열하게 싸우라는 국민의 준엄한 명령으로 이해하겠다"고 말했다.

대장동 논란에도 불구하고 과반 압승을 거둔 것에 대해서도 의미를 부여했다. 이 지사는 "대장동 사태가 저의 청렴함과 국민을 향한 정치를 증명해주고 있다고 생각한다"면서 "그래서 오히려 득표율이 올라갔다고 생각한다"고 평가했다.

그는 "피아를 막론하고 엄정하게 책임을 묻고, 이런 시도자체가 가능하지 않도록 시스템을 정비해서 소수의 기득권자들이 불로소득을 취하고 보이지 않는 곳에서 손실을 입는 불로소득 공화국을 청산하겠다"며 "공정한 나라, 투기 없는 나라, 집값 때문에 걱정없는 나라를 만들 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

이어 국민의힘을 향해서는 "'곽모 의원이 50억 받은 것도 이재명 설계 때문이다'라는 취지의 얘기를 하는데, 저는 그 얘기가 이재명 아니었으면 200~300억 받는 것인데 이재명 설계 때문에 50억 받았다로 들렸다"고 비판했다. 그러면서 "국민의 집단지성을 믿고, 국민만 믿고 국민의 뜻을 존중하고 국민이 맡긴 권한을 국민 이익을 위해서만 행사하며 바른 세상을 만들어 가겠다"고 말했다.

한편 민주당 남은 대선 경선 일정은 오는 9일 경기(16만4000명), 10일 서울(14만4000명) 순이다. 특히 서울 지역 경선에서는 30만5000명 가량의 3차 선거인단 투표 결과도 함께 공개돼 마지막 슈퍼위크가 치러질 예정이다. 이들 3개 투표는 총 61만표 가량으로 전체의 3분의 1가량이다.

이날 이 지사의 과반 저지를 목표로 했던 이 전 대표는 '사실상 결선으로 가는 가능성이 희박해지지 않았나'라는 기자들의 질문에 "동의하지 않는다"며 "가능성은 열려있다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr