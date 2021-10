생방송 도중 만취해 강아지 깔아 뭉갠 BJ…시청자 비난 폭주

[아시아경제 황수미 기자] 한 인터넷 방송 BJ가 생방송 도중 만취해 강아지를 깔아뭉개는 끔찍한 사고를 냈다. 강아지는 끝내 숨을 거뒀고 이 장면을 실시간으로 지켜본 시청자들은 큰 충격을 받았다.

지난 1일 인터넷 방송 BJ A씨는 술을 많이 마신 상태로 방송을 하다 곁에 강아지를 둔 채 침대에 누워 잠이 들었다.

실시간으로 이 모습을 지켜보고 있던 시청자들이 A씨를 향해 '강아지를 침대에서 내려둬라'고 조언했으나 그는 듣지 않았다.

이윽고 A씨는 몸을 뒤척이다 강아지를 깔아뭉갰고, 강아지는 '낑낑'거리는 소리를 냈다. 하지만 술에 취한 A씨는 이를 인지하지 못했다.

방송을 지켜보던 동료 BJ가 황급히 A씨 집을 찾아가 강아지의 상태를 확인했지만 강아지는 미동도 없었다.

이에 동료 BJ는 다급히 카메라를 다른 방향으로 돌렸고, 이 영상은 곧바로 삭제됐다.

이후 이 방송을 본 누리꾼들은 각종 온라인 커뮤니티에 이 같은 사실을 공유하며 A씨의 행동을 비난했다.

결국 A씨는 다음날 아프리카TV를 통해 강아지가 무지개 다리를 건넜다고 밝히며 "죄송하다는 말씀드리고 싶다"고 고개를 숙였다.

이어 "제가 술에 많이 취해 정신을 못 차리는 상태에서 벌어진 일"이라며 "입이 열 개라도 할 말이 없다"고 했다.

그러면서 A씨는 "강아지는 화장 잘 시켜주고 왔다"며 "아직 저도 상황이 납득 안 되고, 좀 충격적이라 제가 많이 원망스럽다. 평생을 반성하면서 살겠다"고 덧붙였다.

하지만 누리꾼들은 A씨를 향해 비난을 쏟아냈다. 누리꾼들은 "동물학대범이다", "강아지 키울 자격도 없다", "강아지가 너무 불쌍해서 눈물난다", "방송 접어라", "너만 충격이냐. 실시간으로 보고 들은 시청자들은 트라우마다" 등 분노의 반응을 보였다.

일부 누리꾼은 A씨를 동물 학대 죄로 고발하겠다고 나서기도 했다.

