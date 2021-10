국민의힘, 이재명 맹공… 이준석 "1번 플레이어, 할 말은 특검 가서"

윤석열 "후보직 사퇴, 특검 수사 받아라"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘이 '대장동 개발사업 비리 의혹'에 연루된 여권주자 이재명 경기도지사를 향해 공세 수위를 높이고 있다.

이준석 국민의힘 대표는 3일 페이스북을 통해 "1번 플레이어 조용히 좀 하세요"라고 이 지사를 직격했다. 그는 "김만배씨가 무죄선고 나기 전후에 대법원에 드나든 것이 확인되면서 조급하신 것 같은데 할 말은 특검 차려지면 거기서 하십시오"라며 "자기가 1번이면서 이렇게 티 내면서 떠드는 사람은 처음 봤다"고 말했다.

그러면서 같은 날 이 지사가 경기 지역 공약 발표 기자간담회에서 '대장동 의혹'을 제기하는 야권을 겨냥해 "부처 눈에는 부처가 보이고 돼지 눈에는 돼지가 보인다"고 발언한 내용을 담은 기사를 인용했다.

야권 대선주자인 윤석열 전 검찰총장도 이 지사를 향해 '후보직 사퇴'라는 강수를 던졌다. 그는 이날 페이스북으로 "이 지사님, 이쯤 되면 지사직은 물론이고 후보직까지 내려놓고 특검 수사를 받으십시오"라며 "문재인 정권이 장악한 검경, 공수처에 구원 요청하지 말고 깔끔하게 특검 수사받고 역사의 심판대에 서십시오"라고 말했다.

이어 "지금 국민의 분노, 아우성이 들리지 않는가"라며 "대선의 주요 후보가 중대 범죄의 몸통 혐의를 받고 있는데 대선을 제대로 치를 수 있겠나"라고 비판했다.

같은 날 허은아 국민의힘 수석대변인도 논평을 통해 '대장동 의혹'의 핵심 인물로 꼽히는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 이 지사의 관련성을 언급하며 "'유 전 본부장은 실무자일 뿐이고, 사실 설계는 직접 했다'는 건 불과 3주 전 이 지사 입에서 나온 말"이라고 말했다. 그러면서 "실무자 유 전 본부장이 구속되면, 다음 수사는 당연히 설계자 이 지사로 향해야 한다"며 "더불어민주당과 이 지사는 집단지성의 뜻에 따라 당장 특검을 수용하라"고 목소리를 높였다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr